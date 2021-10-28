فرنسا تحتجز سفينة صيد بريطانية مع احتدام خلاف على تراخيص الصيد

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إحتجزت فرنسا سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص وأصدرت تحذيرًا شفهيًا لسفينة ثانية وسط خلاف مرير بين البلدين على حق الدخول لمناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.وغضبت فرنسا من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية الذي تقول فرنسا إنه مكفول لها وأعلنت أمس الأربعاء إجراءات إنتقامية إذا لم يتم إحراز تقدم في محادثات بهذا الخصوص.وقالت باريس إنها ستبدأ، إعتبارًا من الثاني من تشرين الثاني، في تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا مما يزيد من المعاناة الإقتصادية في بريطانيا التي تعاني بالفعل من نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة قبل عيد الميلاد.