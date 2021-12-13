64 وفاة مؤكدة في كنتاكي بعد الأعاصير القاتلة

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أعلن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير اليوم، أن 64 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم إبّان الأعاصير في الولاية، مُصحّحًا بذلك حصيلة سابقة أفادت بمقتل ثمانين شخصًا على الأقلّ.وقال بيشير: "إن أدقّ تعداد حصلنا عليه هذا الصباح هو أن 64 من سكان كنتاكي" قُتلوا اثر الأعاصير، مشيرًا إلى أنه يتوقّع أن ترتفع الحصيلة "إلى أكثر من 70 أو حتى 80" شخصًا.وكان قد قدّر في وقت سابق أن يتجاوز عدد الضحايا "المئة".وسُجّلت 14 وفاة على الأقلّ في أربع ولايات مجاورة.وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأحد حالة الطوارئ الكبرى في كنتاكي. وسيسمح هذا الإجراء الذي أتى بطلب من بيشير بتخصيص مساعدات فدرالية. وينوي بايدن التوجه إلى المنطقة بأسرع وقت ممكن.وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق، إن هذه الولايات ضربتها "سلسلة من أسوأ الأعاصير" في تاريخ البلاد، واصفا أضرارها بأنها "مأساة لا توصف".وتتواصل عمليات البحث أملا بالعثور على ناجين لكن عددا من المسؤولين حذر من أن الحصيلة مرجحة للارتفاع.