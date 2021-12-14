أخبار دولية
14 كانون الأول 2021 - 02:33
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الليرة التركية تهبط مجددا بعد انخفاض قياسي

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الليرة التركية تهبط مجددا بعد انخفاض قياسي
Lebanon News
تراجعت الليرة التركية أربعة بالمئة قبل أن تشهد تعافيا جزئيا اليوم الثلاثاء بعد يوم انخفضت فيه إلى مستويات قياسية بفعل مخاوف بشأن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الجديدة المجازفة واحتمالات خفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع.
 
ولامست الليرة 14.4 مقابل الدولار قبل أن تستعيد بعض خسائرها وتسجل 14.192 بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش.
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وهوت أمس الاثنين سبعة بالمئة إلى مستوى قياسي متدني قرب 15 قبل أن تغير مسارها بعدما تدخل البنك المركزي للمرة الرابعة في أسبوعين لدعمها.
 
وفقدت الليرة نحو 50 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام بفعل التيسير النقدي الكبير من البنك المركزي الذي شمل خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول وهو ما حث عليه أردوغان.
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