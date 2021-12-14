أخبار دولية
14 كانون الأول 2021 - 13:53
14/12/2021 13:53:39
الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار
الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار
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LBCI News Lebanon
أفادت الجريدة الرسمية التونسية اليوم، بأن تونس تسلمت قرضا بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر، وذلك قبل يوم من استضافتها للرئيس الجزائري في زيارة تستمر يومين.
وتواجه تونس أزمة مالية شديدة، واستأنفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ.
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