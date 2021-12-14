أخبار دولية
14 كانون الأول 2021 - 13:53
Back

الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار

الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار Lebanon, news ,lbci ,أخبار تونس,الجزائر,الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار
episodes
الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار
Lebanon News
أفادت الجريدة الرسمية التونسية اليوم، بأن تونس تسلمت قرضا بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر، وذلك قبل يوم من استضافتها للرئيس الجزائري في زيارة تستمر يومين.
  
وتواجه تونس أزمة مالية شديدة، واستأنفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً