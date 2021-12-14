ألمانيا: روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" إذا غزت أوكرانيا

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شددت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك اليوم، على أن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" إذا غزت أوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف‭‭‭ ‬‬قالت خلاله إن سلامة أراضي كييف يجب ألا تنتهك.وأفادت وزارة الخارجية الألمانية بأن بيربوك دعت خلال اتصالها مع لافروف‭‭‭ ‬‬‬إلى حوار "مفتوح وصادق" مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.والاتصال الهاتفي هو أول تواصل معلن بين برلين وموسكو منذ تولي حكومة أولاف شولتس الإئتلافية السلطة الأسبوع الماضي.وقالت وزارة الخارجية الألمانية على تويتر: "نريد حوارا صادقا ومفتوحا.. يجب ألا تُنتهك سلامة الأراضي الأوكرانية".وفي مؤتمر صحفي مشترك عُقد لاحقا في ستوكهولم حيث التقت مع نظيريها السويدي والنرويجي، قالت بيربوك: "إن أي شكل من أشكال التدخل في سيادة أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة ذات طبيعة اقتصادية ودبلوماسية على النظام الروسي".ودعت وزارة الخارجية الألمانية أيضا إلى إحراز تقدم فيما يطلق عليها محادثات نورماندي لحل الأزمة الأوكرانية، مشيرة الى أن الاتصال تناول أيضا سفر الشباب الروس بدون تأشيرة والتعاون في مجال الهيدروجين.ولم تتطرق البيانات الصادرة عن كل جانب بالذكر إلى مشروع خط أنابيب نورد ستريم2 المزمع لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا من دون المرور عبر أوكرانيا، والذي لم يتم التصديق عليه بسبب عقبات تنظيمية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".