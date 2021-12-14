وزير الخارجية السعودي: ايران تماطل في محادثات فيينا

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رأى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم، أن إيران تماطل على ما يبدو في المحادثات مع القوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي، معربا عن أمله في إحراز تقدم قريبا.وأكد الأمير فيصل في مؤتمر صحفي عقب القمة الخليجية العربية في الرياض أن السعودية على اتصال دائم بأطراف المحادثات في فيينا وأن ردود الفعل لا تبعث على التفاؤل.وقال‭‭ ‬‬: "الأخبار حتى الآن تدل على أن هناك بعض المماطلة، نتمنى أن يتحول هذا إلى تقدم في القريب العاجل".وأوضح أنه على الرغم من تفضيل دول الخليج أن تكون جزءا من المحادثات فإنها ستكون "منفتحة على أي آلية" تعالج مخاوفها.