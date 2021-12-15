قاض يرفض طلب ترامب إبقاء إقراراته الضريبية سرية

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رفض قاض فدرالي أميركي الثلاثاء طلب الرئيس السابق دونالد ترامب منع لجنة برلمانية من الحصول على إقراراته الضريبية.والقرار الذي أصدره القاضي في محكمة واشنطن تريفور ماكفادين - الذي عينه ترامب حين كان رئيسًا - يمثل نكسة كبيرة للملياردير الجمهوري الذي فعل كل ما بوسعه لعدم نشر إقراراته الضريبية، على الرغم من أنه وعد خلال حملته الإنتخابية في 2016 بنشرها.وكان الرئيس الجمهوري السابق علل طلبه من المحكمة منع الكونغرس من الحصول على هذه الإقرارات الضريبية بوجود دوافع حزبية وراء سعي اللجنة النيابية التي يسيطر عليها كما على مجلس النواب خصومه الديمقراطيون.وسارع النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس اللجنة النيابية الراغبة بالإطلاع على الملف الضريبي لترامب، إلى الترحيب بقرار القاضي، مؤكدًا أن حكمه "ليس مفاجئًا".وأشار إلى أنه "من الواضح أن القانون في صف اللجنة".