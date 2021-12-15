وفد من النواب الفرنسيين يزور تايوان

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يزور وفد من النواب الفرنسيين تايوان الأربعاء، في مؤشر جديد إلى دعم دولة غربية لمنح تايبيه مكانة على الساحة الدولية، على الرغم من تهديدات بكين.وسيلتقي الوفد المؤلف من ستة أعضاء في الجمعية الوطنية الفرنسية بقيادة الرئيس السابق لمجلس النواب فرانسوا دو روجي الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين وممثلين آخرين للجزيرة خلال الزيارة التي تنتهي الأحد، حسب وزارة الخارجية التايوانية.والوفد هو ثاني وفد من البرلمانيين الفرنسيين يزور الجزيرة هذا العام والأخير في سلسلة زيارات قام بها سياسيون أوروبيون وأميركيون أثارت غضب بكين.