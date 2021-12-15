أخبار دولية
15 كانون الأول 2021 - 07:51
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وزارة: روسيا تطلب ضمانات أمنية من الولايات المتحدة

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وزارة: روسيا تطلب ضمانات أمنية من الولايات المتحدة
Lebanon News
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ومساعدة وزير الخارجية الأميركي كارين دونفريد عقدًا محادثات في موسكو اليوم الأربعاء لمناقشة طلب روسي بتقديم الغرب ضمانات أمنية ملزمة لها.
 
وتأتي المحادثات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الشرق والغرب جراء حشد روسيا لقواتها بالقرب من أوكرانيا. وحذرت دول غربية من أن روسيا ربما تكون بصدد شن هجوم جديد على أوكرانيا وهو ما نفته موسكو.
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وتريد روسيا أن تضمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عدم توسع التحالف العسكري الغربي باتجاه الشرق أو نشر أنظمة أسلحة معينة في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا.
 
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "جرت مناقشة مستفيضة بشأن مسألة الضمانات الأمنية (لروسيا) في ضوء المحاولات المستمرة من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتغيير الوضع العسكري والسياسي في أوروبا لصالحهما".
 
ولم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى بشأن الإجتماع.
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