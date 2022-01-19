أخبار دولية
19 كانون الثاني 2022 - 15:15
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الحوثيون يضربون أبو ظبي... فماذا حدث في الميدانِ اليمني خلال الاسابيعِ الماضية؟

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Lebanon News
بالفمِ الملآن قالَها المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين بعد ساعات من الهجومِ على أبو ظبي. 

لكن ماذا حدث في الميدانِ اليمنيّ خلال الاسابيعِ الماضية حتى كسر الحوثيون هُدنتَهُم غير المعلنة مع الإمارات وضربوا أبو ظبي؟ 


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