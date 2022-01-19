الحوثيون يضربون أبو ظبي... فماذا حدث في الميدانِ اليمني خلال الاسابيعِ الماضية؟

ماذا حدث في الميدانِ اليمني خلال الاسابيعِ الماضية؟

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LBCI News Lebanon

بالفمِ الملآن قالَها المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين بعد ساعات من الهجومِ على أبو ظبي.



لكن ماذا حدث في الميدانِ اليمنيّ خلال الاسابيعِ الماضية حتى كسر الحوثيون هُدنتَهُم غير المعلنة مع الإمارات وضربوا أبو ظبي؟





