مقتل فرنسية طعنا بسكين في المغرب ومدعي مكافحة الإرهاب يفتح تحقيقا

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان أن امرأة فرنسية تبلغ من العمر 78 عاما قتلت طعنا بسكين في هجوم بمدينة تنزيت بالمغرب في 15 كانون الثاني.



وأضافت الوزارة أن مدعي مكافحة الإرهاب في فرنسا فتح تحقيقا، كما فتح الادعاء المغربي تحقيقا في الحادث.