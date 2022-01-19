أخبار دولية
19 كانون الثاني 2022 - 15:35
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مقتل فرنسية طعنا بسكين في المغرب ومدعي مكافحة الإرهاب يفتح تحقيقا

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مقتل فرنسية طعنا بسكين في المغرب ومدعي مكافحة الإرهاب يفتح تحقيقا
Lebanon News
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان أن امرأة فرنسية تبلغ من العمر 78 عاما قتلت طعنا بسكين في هجوم بمدينة تنزيت بالمغرب في 15 كانون الثاني.
 
وأضافت الوزارة أن مدعي مكافحة الإرهاب في فرنسا فتح تحقيقا، كما فتح الادعاء المغربي تحقيقا في الحادث.
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