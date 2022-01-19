اصابة 12 شرطيا في هجوم على حافلة للشرطة جنوب سوريا

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اعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن "إصابة 12 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بإصابات طفيفة جراء اعتداء إرهابي بعبوة ناسفة استهدف حافلتهم قرب جسر صيدا بريف درعا الشرقي".واضافت الوكالة أن الهجوم نفذ بقنبلة مزروعة في حافلة للشرطة انفجرت قرب جسر صيدا بالمحافظة.ونهاية تشرين الأول، خلف هجوم كان الأكثر دموية منذ أربع سنوات واستهدف حافلة عسكرية 14 قتيلاً وثلاثة جرحى على الأقل في العاصمة السورية.ووفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان، وهو منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا، "بلغت حصيلة الاستهدافات في محافظة درعا منذ مطلع شهر كانون الثاني 20 استهدافا بطرق وأساليب مختلفة تسببت بمقتل 16 شخصًا بينهم ثمانية مدنيين".وعلى الرغم من اتفاقيات الإجلاء، لا يزال مقاتلو المعارضة في الأحياء الجنوبية من المدينة وفي بعض مناطق المحافظة.وتشهد سوريا منذ آذار 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.