أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 08:07
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زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو مستمرة

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Lebanon News
سلطت الصحف الإيرانية الضوء على زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو واصفة إياها بأنها ستصنع التاريخ.
 
واتفقت الصحف الإصلاحية والمتشددة على وصف الزيارة بـ"الهامة والإستراتيجية" التي سوف يترتب عليها آثار ونتائج على صعيد العلاقة بين طهران وموسكو. 
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