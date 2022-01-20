أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 08:07
20/01/2022 08:07:14
زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو مستمرة
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو مستمرة
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LBCI News Lebanon
سلطت الصحف الإيرانية الضوء على زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو واصفة إياها بأنها ستصنع التاريخ.
واتفقت الصحف الإصلاحية والمتشددة على وصف الزيارة بـ"الهامة والإستراتيجية" التي سوف يترتب عليها آثار ونتائج على صعيد العلاقة بين طهران وموسكو.
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