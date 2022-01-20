إسرائيل تشتري ثلاث غواصات عسكرية من ألمانيا

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أعلنت إسرائيل اليوم، عقد صفقة لتطوير وشراء غواصات من العملاق الألماني تيسنكروب في مقابل 3,4 مليارات دولار.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان، أن الغواصات الجديدة ستحسن قدرات البحرية الإسرائيلية وستساهم في تفوق إسرائيل الأمني لإسرائيل في المنطقة.وقال محللون إن المفاوضات بين الجانبين بشأن الصفقة تأخرت وتعرقلت بسبب شبهة فساد تتعلق بآخر عملية شراء لغواصات ألمانية قامت بها الدولة العبرية، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".وتشمل الصفقة الجديدة شراء ثلاث غواصات من طراز "دكار" على أن تسلم الغواصة الأولى للبحرية الإسرائيلية في غضون تسع سنوات.وتتضمن الصفقة أيضا إنشاء جهاز محاكاة للتدريب في إسرائيل وتوفير قطع غيار.وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الحكومة الألمانية ستمول جزءا من الصفقة عبر منحة خاصة وذلك إنفاذا لاتفاق سابق وقع عليه البلدين في العام 2017.ووقعت كذلك اتفاقية بقيمة نحو 964 مليون دولار مع وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية للاستثمار في الصناعات الإسرائيلية بما في ذلك الشركات العاملة في مجال الدفاع.ولفتت الوزارة الى أن اتفاق اليوم وُقع "بعد عملية تخطيط ومفاوضات استمرت سنوات عدة".وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بضلوع مسؤولين في قضايا فساد شابت شراء إسرائيل غواصات عسكرية من العملاق الألماني "تيسنكروب"، في صفقة بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.ومن بين المشتبه بضلوعهم في القضية ديفيد شيمرون محامي رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، الذي يواجه اتّهامات بتبييض الأموال على خلفية صفقة شراء الغواصات.