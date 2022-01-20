آلاف السودانيين يتظاهرون تكريما لضحايا مناهضي الانقلاب

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LBCI News Lebanon

خرج آلاف السودانيين الخميس الى شوارع الخرطوم تكريما للضحايا الذين سقطوا في عملية قمع المحتجين على حكم العسكر منذ الانقلاب الذي حصل في تشرين الأول، وفق ما افاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

