أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 09:50
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آلاف السودانيين يتظاهرون تكريما لضحايا مناهضي الانقلاب

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آلاف السودانيين يتظاهرون تكريما لضحايا مناهضي الانقلاب
Lebanon News
خرج آلاف السودانيين الخميس الى شوارع الخرطوم تكريما للضحايا الذين سقطوا في عملية قمع المحتجين على حكم العسكر منذ الانقلاب الذي حصل في تشرين الأول، وفق ما افاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
 
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