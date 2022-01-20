وزير الطاقة السعودي: توقيع مذكرات تفاهم لاستخدام مركبات تعمل بالهيدروجين

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LBCI News Lebanon

اعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الخميس ان وزارته وقعت ثماني مذكرات تفاهم مع كيانات حكومية لاستخدام مركبات تعمل بالهيدروجين.

