أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 09:57
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وزير الطاقة السعودي: توقيع مذكرات تفاهم لاستخدام مركبات تعمل بالهيدروجين

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وزير الطاقة السعودي: توقيع مذكرات تفاهم لاستخدام مركبات تعمل بالهيدروجين
Lebanon News
اعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الخميس ان وزارته وقعت ثماني مذكرات تفاهم مع كيانات حكومية لاستخدام مركبات تعمل بالهيدروجين.
 
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