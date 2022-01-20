أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 10:20
20/01/2022 10:20:34
ليبيا تدشن عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي
ليبيا تدشن عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي
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LBCI News Lebanon
دشنت ليبيا اليوم، عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي، بحسب بيان صدر عن البنك.
وقال البيان إنه جرى "توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة اعادة التوحيد المتفق عليها".
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