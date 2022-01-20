أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 10:20
Back

ليبيا تدشن عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي

ليبيا تدشن عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصرف,ليبيا,ليبيا تدشن عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي
episodes
ليبيا تدشن عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي
Lebanon News
دشنت ليبيا اليوم، عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي، بحسب بيان صدر عن البنك.
 
وقال البيان إنه جرى "توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة اعادة التوحيد المتفق عليها".
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً