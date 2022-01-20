ليبيا تدشن عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي

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LBCI News Lebanon

دشنت ليبيا اليوم، عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي، بحسب بيان صدر عن البنك.



وقال البيان إنه جرى "توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة اعادة التوحيد المتفق عليها".