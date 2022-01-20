أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 10:34
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تركيا وقطر اتفقتا على تأمين مطار كابول إذا وافقت طالبان

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تركيا وقطر اتفقتا على تأمين مطار كابول إذا وافقت طالبان
Lebanon News
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية تركية قولها اليوم، ان تركيا وقطر اتفقتا على تأمين المطار الرئيسي في العاصمة الأفغانية كابول إذا حصلتا على الموافقة بتولي هذه المهمة خلال المحادثات الجارية مع حركة طالبان.
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