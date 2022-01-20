تركيا وقطر اتفقتا على تأمين مطار كابول إذا وافقت طالبان

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LBCI News Lebanon

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية تركية قولها اليوم، ان تركيا وقطر اتفقتا على تأمين المطار الرئيسي في العاصمة الأفغانية كابول إذا حصلتا على الموافقة بتولي هذه المهمة خلال المحادثات الجارية مع حركة طالبان.