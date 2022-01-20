مجلس السيادة السوداني يتفق مع وفد أميركي على تعديل الوثيقة الدستورية

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أفاد بيان عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم، بأن المجلس اتفق مع وفد أميركي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد.وأعلن البيان أن الاجتماع أسفر أيضا عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الإنتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.والتقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم بوفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في وعضوية المبعوث الأميركي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد والقائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم براين شوكان.