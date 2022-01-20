ايران والتعاون الاستراتيجي مع روسيا

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LBCI News Lebanon

لطالما كان يميل المحافظون تقليدياً إلى التعاون مع روسيا والابتعاد عن الغرب، بينما الإصلاحيون، خلاف ذلك، يفضلون التقارب مع الغرب على تعزيز العلاقات مع روسيا.

