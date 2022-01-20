أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 15:05
Back

ايران والتعاون الاستراتيجي مع روسيا

ايران والتعاون الاستراتيجي مع روسيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا,ايران ,ايران والتعاون الاستراتيجي مع روسيا
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
لطالما كان يميل المحافظون تقليدياً إلى التعاون مع روسيا والابتعاد عن الغرب، بينما الإصلاحيون، خلاف ذلك، يفضلون التقارب مع الغرب على تعزيز العلاقات مع روسيا.
  
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً