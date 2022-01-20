أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 15:05
20/01/2022 15:05:00
ايران والتعاون الاستراتيجي مع روسيا
ايران والتعاون الاستراتيجي مع روسيا
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لطالما كان يميل المحافظون تقليدياً إلى التعاون مع روسيا والابتعاد عن الغرب، بينما الإصلاحيون، خلاف ذلك، يفضلون التقارب مع الغرب على تعزيز العلاقات مع روسيا.
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