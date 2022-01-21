أخبار دولية
21 كانون الثاني 2022 - 09:00
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بلينكن ولافروف وأوكرانيا بينهما

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Lebanon News
في آخر محاولة لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية، ولمنع "الكارثة"، وهو الوصف الذي استخدمته بريطانيا بحال حصول أي توغل روسي في أوكرانيا، كان اللقاء الثنائي وجها لوجه، بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة في سويسرا.
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