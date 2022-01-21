بلينكن ولافروف وأوكرانيا بينهما

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LBCI News Lebanon

في آخر محاولة لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية، ولمنع "الكارثة"، وهو الوصف الذي استخدمته بريطانيا بحال حصول أي توغل روسي في أوكرانيا، كان اللقاء الثنائي وجها لوجه، بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة في سويسرا.