زلزال بقوة 6.4 درجة يهز جنوب اليابان

اعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6.4 درجة هز جنوب اليابان اليوم الجمعة.وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل جزيرة كيوشو التي تقع في أقصى الجنوب ضمن الجزر الأربع الرئيسية لليابان.