أخبار دولية
21 كانون الثاني 2022 - 12:52
21/01/2022 12:52:12
زلزال بقوة 6.4 درجة يهز جنوب اليابان
زلزال بقوة 6.4 درجة يهز جنوب اليابان
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LBCI News Lebanon
اعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6.4 درجة هز جنوب اليابان اليوم الجمعة.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل جزيرة كيوشو التي تقع في أقصى الجنوب ضمن الجزر الأربع الرئيسية لليابان.
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