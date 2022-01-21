جهاديون يخطفون 20 طفلا في نيجيريا

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قتل جهاديون شخصين وخطفوا 20 طفلا في ولاية بورنو بنيجيريا حيث يخوض مسلحون إسلاميون تمردا منذ أكثر من عقد، بحسب ما أعلن زعيم محلي واثنان من السكان الجمعة.والهجوم الذي وقع الخميس استهدف قرية بييمي القريبة من بلدة شيبوك التي شهدت قبل ثماني سنوات خطف أكثر من 200 تلميذة بأيدي متطرفي بوكو حرام في هجوم أثار استياء عالميا.وهاجم مقاتلون من "تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب إفريقيا"، قرية بييمي بعد ظهر الخميس وقتلوا رجلين وخطفوا 13 فتاة وسبعة فتيان، بحسب الأهالي والزعيم المحلي.وأوضح الأهالي أن عناصر التنظيم المتطرف الذين كانون يرتدون ملابس عسكرية، بدأوا بإطلاق النار ونهب المحلات في القرية وأضرموا النار في منازل.وقال أحدهم ويدعى سامسون بولس لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي: "قتلوا شخصين وأخذوا 13 فتاة وسبعة فتيان تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما".كما قال مواطن آخر يدعي سايلاس جون إن المسلحين الذين قدموا من غابة سامبيسا المجاورة اقتادوا "الاطفال العشرين المخطوفين في شاحنة استولوا عليها من القرية وأخذوهم إلى الغابة".ولم يرد مسؤولون عسكريون على اتصالات طلبا للتعليق على الهجوم.وأكد مسؤول محلي في حكومة شيبوك وقوع الهجوم من دون الإدلاء بتفاصيل.وأدلى زعيم محلي بتفاصيل مشابهة عن الهجوم والأطفال المخطوفين.