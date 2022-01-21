إدارة بايدن تعلق 44 رحلة لشركات طيران صينية ردا على إجراء مماثل

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة النقل الأميركية اليوم الجمعة انها ستعلق 44 رحلة جوية لشركات صينية متجهة من الولايات المتحدة إلى الصين ردا على قرار للحكومة الصينية بتعليق بعض رحلات شركات الطيران الأميركية بسبب مخاوف كوفيد-19.

