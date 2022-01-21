أخبار دولية
21 كانون الثاني 2022 - 14:13
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إدارة بايدن تعلق 44 رحلة لشركات طيران صينية ردا على إجراء مماثل

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إدارة بايدن تعلق 44 رحلة لشركات طيران صينية ردا على إجراء مماثل
Lebanon News
اعلنت وزارة النقل الأميركية اليوم الجمعة انها ستعلق 44 رحلة جوية لشركات صينية متجهة من الولايات المتحدة إلى الصين ردا على قرار للحكومة الصينية بتعليق بعض رحلات شركات الطيران الأميركية بسبب مخاوف كوفيد-19.
 
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