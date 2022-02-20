أخبار دولية
20 شباط 2022 - 14:38
20/02/2022 14:38:00
آخر تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية
آخر تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية
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LBCI News Lebanon
مع تصاعد مخاوف الدول الغربية من اندلاع حرب روسية - اوكرانية، كرر البيت الأبيض قوله ان روسيا قد تشنّ هجوما على أوكرانيا في أي وقت.
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