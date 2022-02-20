آخر تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا,أوكرانيا,آخر تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية

LBCI News Lebanon

مع تصاعد مخاوف الدول الغربية من اندلاع حرب روسية - اوكرانية، كرر البيت الأبيض قوله ان روسيا قد تشنّ هجوما على أوكرانيا في أي وقت.