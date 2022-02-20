الولايات المتحدة تطلق تدريبات عسكرية في ساحل العاج

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أطلق قائد عمليات الجيش الأميركي في إفريقيا جايمي ساندز الأحد في ساحل العاج تدريبات "فلينتلوك" العسكرية التي تضمّ عدة جيوش إفريقية وغربية، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.وقال ساندز أثناء إطلاقه رسميًا التدريبات في الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في جاكفيل قرب أبيدجان، "واقع أننا نتمكن من أن نكون هنا اليوم هو شهادة حقيقية على قدرتنا على تجاوز الخصومات بهدف التوصل إلى أهدافنا المشتركة"، لاسيما مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.إضافة إلى جيشي الولايات المتحدة وساحل العاج، تضمّ تدريبات "فلينتلوك" التي تنتهي في 28 شباط، قوات من غانا والكاميرون والنيجر بدعم من كندا وفرنسا وهولندا وبريطانيا والنروج والنمسا.