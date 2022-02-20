أخبار دولية
20 شباط 2022 - 15:55
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الولايات المتحدة تطلق تدريبات عسكرية في ساحل العاج

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الولايات المتحدة تطلق تدريبات عسكرية في ساحل العاج
Lebanon News
     
أطلق قائد عمليات الجيش الأميركي في إفريقيا جايمي ساندز الأحد في ساحل العاج تدريبات "فلينتلوك" العسكرية التي تضمّ عدة جيوش إفريقية وغربية، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
 
     
وقال ساندز أثناء إطلاقه رسميًا التدريبات في الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في جاكفيل قرب أبيدجان، "واقع أننا نتمكن من أن نكون هنا اليوم هو شهادة حقيقية على قدرتنا على تجاوز الخصومات بهدف التوصل إلى أهدافنا المشتركة"، لاسيما مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.
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إضافة إلى جيشي الولايات المتحدة وساحل العاج، تضمّ تدريبات "فلينتلوك" التي تنتهي في 28 شباط، قوات من غانا والكاميرون والنيجر بدعم من كندا وفرنسا وهولندا وبريطانيا والنروج والنمسا.
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