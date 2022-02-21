أخبار دولية
21 شباط 2022 - 01:38
21/02/2022 01:38:59
زلزال يقع بنيوزيلندا ويهز العاصمة ولنغتون
زلزال يقع بنيوزيلندا ويهز العاصمة ولنغتون
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LBCI News Lebanon
أعلن مركز جينونت الحكومي لرصد الزلازل في نيوزيلندا إن زلزالا قوته 5.6 درجة وقع بالقرب من بلدة بلينهايم بالجزيرة الجنوبية على عمق 30 كيلومترا.
وشعر شاهد من رويترز بهزة قوية في العاصمة ولنجتون. ولم ترد انباء عن وقوع أضرار أو اصابات.
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