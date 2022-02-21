زلزال يقع بنيوزيلندا ويهز العاصمة ولنغتون

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LBCI News Lebanon

أعلن مركز جينونت الحكومي لرصد الزلازل في نيوزيلندا إن زلزالا قوته 5.6 درجة وقع بالقرب من بلدة بلينهايم بالجزيرة الجنوبية على عمق 30 كيلومترا.



وشعر شاهد من رويترز بهزة قوية في العاصمة ولنجتون. ولم ترد انباء عن وقوع أضرار أو اصابات.

