أوكرانيا تنفي دخول "مخربين" من أراضيها إلى روسيا

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LBCI News Lebanon

نفت أوكرانيا رسميا إرسال "مخرّبين" إلى روسيا، بعدما قالت موسكو إنها قتلت خمسة منهم على أراضيها.



وقال هو مسؤول كبير في وزارة الداخلية الاوكرانية أنتون غيراشتشينكو : لم يعبر أحد من جنودنا الحدود مع روسيا ولم يقتل أي منهم اليوم".