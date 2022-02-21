وزراء خارجية دول البلطيق في أوكرانيا هذا الأسبوع

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أعلن وزراء خارجية دول البلطيق الثلاثة استونيا ولاتفيا وليتوانيا أنهم سيتوجهون إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.ولفت وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينكيفتش إلى أن عبر تويتر أن هدف الزيارة هو التعبير عن التضامن والدعم لأوكرانيا في معركتها من أجل استقلالها وسلامة أراضيها.وقال نظيره الليتواني غابرييلوس لاندسبرغيس بدوره: "إذا هناك مكان يجب أن يكون فيه المسؤولين السياسيين في الاتحاد الأوروبي الآن، فهو مع أصدقائنا الأوكرانيين".وأوضح مسؤولون أنه من المقرر أن يبدأ الوزراء الثلاثة زيارتهم الأربعاء أو الخميس وأن يبقوا في أوكرانيا حتى الجمعة.وأرسلت دول البلطيق الثلاث التي كانت سابقًا جزءًا من الاتحاد السوفياتي على غرار أوكرانيا، أسلحة إلى كييف في الأسابيع الأخيرة.ودعت الدول الثلاث إلى ردّ حازم من جانب حلف شمال الأطلسي على الانتشار العسكري الكثيف للقوات الروسية حول أوكرانيا، وطالبت الدول الأخرى في الحلف بإرسال تعزيزات إلى أراضيها.وإضافة إلى مطلبها عدم ضمّ أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وضعت روسيا لائحة مطالب أمنية من بينها خصوصًا انسحاب القوات الإضافية التابعة لحلف شمال الأطلسي المنتشرة في الدول الشرقية الأعضاء في الحلف.