أخبار دولية
21 شباط 2022 - 14:59
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الانظار تتجه الى دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين

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Lebanon News
 الى منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا تتجه الانظار في عز الازمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا . 
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