أخبار دولية
21 شباط 2022 - 14:59
21/02/2022 14:59:00
الانظار تتجه الى دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين
الانظار تتجه الى دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين
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LBCI News Lebanon
الى منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا تتجه الانظار في عز الازمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا .
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