الانظار تتجه الى دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين

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LBCI News Lebanon

الى منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا تتجه الانظار في عز الازمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا .