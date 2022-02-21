أخبار دولية
21 شباط 2022 - 14:59
21/02/2022 14:59:00
بين قطر وايران.. مصالح مشتركة
بين قطر وايران.. مصالح مشتركة
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LBCI News Lebanon
في الدوحة تقاطعَت السياسة مع الرياضة، أميرُ قطر يُهدي رئيسَ إيران قميصَ الفريقِ القطري ويدعوهُ لحضورِ المونديال.
لكنّ الرياضةَ ليست وحدَها ما يَجمَعُ البلدين.
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