بين قطر وايران.. مصالح مشتركة

في الدوحة تقاطعَت السياسة مع الرياضة، أميرُ قطر يُهدي رئيسَ إيران قميصَ الفريقِ القطري ويدعوهُ لحضورِ المونديال.لكنّ الرياضةَ ليست وحدَها ما يَجمَعُ البلدين.