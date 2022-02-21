أخبار دولية
21 شباط 2022 - 14:59
Back

بين قطر وايران.. مصالح مشتركة

بين قطر وايران.. مصالح مشتركة Lebanon, news ,lbci ,أخبار ايران,قطر,بين قطر وايران.. مصالح مشتركة
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
في الدوحة تقاطعَت السياسة مع الرياضة، أميرُ قطر يُهدي رئيسَ إيران قميصَ الفريقِ القطري ويدعوهُ لحضورِ المونديال. 
لكنّ الرياضةَ ليست وحدَها ما يَجمَعُ البلدين. 
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً