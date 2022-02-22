التوتر بين موسكو وكييف... تابع

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LBCI News Lebanon

في تحد للغرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الإنفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك، ووقع على مرسومين بإعتراف روسيا بالجمهوريتين، طالبًا من مجلس الدوما الإعتراف الفوري بهذا القرار ودعم الجمهوريتين.