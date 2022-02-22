أخبار دولية
22 شباط 2022 - 06:18
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التوتر بين موسكو وكييف... تابع

التوتر بين موسكو وكييف... تابع Lebanon, news ,lbci ,أخبار وكييف,موسكو,التوتر بين موسكو وكييف... تابع
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Lebanon News
في تحد للغرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الإنفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك، ووقع على مرسومين بإعتراف روسيا بالجمهوريتين، طالبًا من مجلس الدوما الإعتراف الفوري بهذا القرار ودعم الجمهوريتين. 
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