أخبار دولية
22 شباط 2022 - 06:18
22/02/2022 06:18:22
التوتر بين موسكو وكييف... تابع
التوتر بين موسكو وكييف... تابع
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LBCI News Lebanon
في تحد للغرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الإنفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك، ووقع على مرسومين بإعتراف روسيا بالجمهوريتين، طالبًا من مجلس الدوما الإعتراف الفوري بهذا القرار ودعم الجمهوريتين.
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