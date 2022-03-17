القاضية غادة عون توقف رجا سلامة

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LBCI News Lebanon

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا قضى بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد جلسة الاستماع اليه والتحقيق معه وذلك على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة "رواد العدالة" ممثلة بالمحامي هيثم عزو ومجموعة من المحامين بجرم تبييض اموال واثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان.

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وفي هذا السياق، قال مصدر قضائي لرويترز إن غادة عون اتهمت رجا "بالتواطؤ بجرم الاثراء غير المشروع" وهو الجرم الذي تورط به أيضا شقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.



وكشف المصدر أن رجا سلامة احتجز في محكمة بعبدا وظل رهن التحقيق.