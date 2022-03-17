أخبار دولية
17 آذار 2022 - 14:32
17/03/2022 14:32:00
تركيا تدخل على خط المفاوضات بين روسيا واوكرانيا
تركيا تدخل على خط المفاوضات بين روسيا واوكرانيا
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LBCI News Lebanon
فيما الميدان مشتعل على اكثر من جبهة.. تركيا تقول إن أوكرانيا طلبت منها أن تكون طرفا ضامنا لاتفاق محتمل مع روسيا.
وأردوغان يعرض في اتصال هاتفي مع بوتين استضافَته وزيلينسكي لإجراء محادثات.
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تقول إن أوكرانيا طلبت منها أن تكون طرفا ضامنا لاتفاق محتمل مع روسيا
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