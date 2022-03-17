أخبار دولية
17 آذار 2022 - 14:32
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تركيا تدخل على خط المفاوضات بين روسيا واوكرانيا

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Lebanon News
فيما الميدان مشتعل على اكثر من جبهة.. تركيا تقول إن أوكرانيا طلبت منها أن تكون طرفا ضامنا لاتفاق محتمل مع روسيا.
وأردوغان يعرض في اتصال هاتفي مع بوتين استضافَته وزيلينسكي لإجراء محادثات.
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