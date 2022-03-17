أخبار دولية
17 آذار 2022 - 16:06
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بليكن يعتبر أن روسيا ارتكبت "جرائم حرب" في أوكرانيا

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بليكن يعتبر أن روسيا ارتكبت &quot;جرائم حرب&quot; في أوكرانيا
Lebanon News
اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكن الخميس أن الهجمات الروسية ضد مدنيين في أوكرانيا تشكل "جرائم حرب"، متهما موسكو بعدم بذل "جهد كبير" على الصعيد الدبلوماسي لإيقاف الحرب.
 
     
وقال بلينكن  "استهداف مدنيين عمدًا هو جريمة حرب. بعد هذا الكمّ من التدمير في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أرى أنه من الصعب استنتاج أن الروس لا يفعلون ذلك"، موضحا أن الإجراءات القانونية للتوصل إلى مثل هذا الاتهام الرسمي لا تزال جارية.
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ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، وهو اتهام اعتبرته موسكو "لا يغتفر".
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