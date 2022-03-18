سماع دوي انفجارات في مدينة لفيف الأوكرانية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوكرانيا, لفيف,انفجارات,سماع دوي انفجارات في مدينة لفيف الأوكرانية

LBCI News Lebanon

أفادت قناة أوكرانيا 24 التلفزيونية عبر تطبيق تيليغرام للتراسل بإن دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات سُمع في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا صباح الجمعة.



ونشرت مقطعا مصورا قصيرا تظهر فيه سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد في الأفق.