أخبار دولية
18 آذار 2022 - 01:49
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سماع دوي انفجارات في مدينة لفيف الأوكرانية

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سماع دوي انفجارات في مدينة لفيف الأوكرانية
Lebanon News
أفادت قناة أوكرانيا 24 التلفزيونية عبر تطبيق تيليغرام للتراسل بإن دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات سُمع في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا صباح الجمعة.

ونشرت مقطعا مصورا قصيرا تظهر فيه سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد في الأفق.
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