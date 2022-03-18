صواريخ روسية أصابت منطقة مطار لفيف في غرب أوكرانيا

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أعلن رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي أن صواريخ روسية ضربت الجمعة حي مطار هذه المدينة الأوكرانية الكبيرة الواقعة بالقرب من الحدود البولندية.وقال سادوفي على صفحته في فيسبوك: "صواريخ عدة أصابت مصنعًا لتصليح الطائرات. دمر المبنى بالقذائف"، موضحًا أن "المصنع توقف عن العمل قبل ذلك ولهذا السبب لم يسقط ضحايا حاليًا".وأشارت القوات الجوية الأوكرانية في بيان إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المنطقة أصيبت بأربعة صواريخ كروز روسية أطلقت من البحر الأسود، على بعد مئات الكيلومترات.ولفت المصدر نفسه إلى أن الدفاعات الأوكرانية المضادة للطيران أسقطت صاروخين روسيين آخرين قبل وصولهما إلى هدفهما.