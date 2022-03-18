إيران مستعدة لتلبية احتياجات الهند من الطاقة

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أعلن السفير الإيراني لدى الهند أن بلاده مستعدة لتلبية احتياجات أمن الطاقة في الهند، مع استمرار المفاوضات بين طهران والقوى العالمية لرفع العقوبات المفروضة على إيران العضو في منظمة أوبك.وكانت إيران ثاني أكبر مورد نفط إلى الهند، لكن نيودلهي أوقفت الواردات من طهران بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية.والهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وتغطي أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها من النفط الخام عبر الواردات.وبسبب العقوبات تراجع التبادل التجاري بين الهند وإيران بشدة من 17 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في آذار 2019 إلى أقل من ملياري دولار بين نيسان وكانون الثاني، أي خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية.وقال السفير "إذا أسس البلدان آليات تبادل تجاري بالروبية والريال فقد ينمو التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار".