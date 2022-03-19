أخبار دولية
19 آذار 2022 - 02:28
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مخزون القمح في سوريا بخير...

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مخزون القمح في سوريا بخير...
Lebanon News
أكدت وزارة التجارة الداخلية السورية أن مخزون القمح في سوريا بخير ولا يوجد أي قلق عليه.
  
وقالت: "موسم القمح  قد اقترب وسنتسوقه من مزارعينا بأسعار أفضل من أسعار السوق. ولا يوجد لدينا أي قلق من ناحية القمح والخبز".
  
وأشارت الوزارة إلى أن سوريا لا تستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع وارداتها من روسيا، قائلة: "لا نطبق عقوبات الغرب ولسنا بحاجة إلى استيراد القمح من أية دولة أخرى".
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وفي كانون الثاني، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل قوله إن سوريا بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح، معظمها من روسيا.
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