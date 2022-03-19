مقتل 4 في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية بالنرويج

أعلنت الشرطة النرويجية وفاة أربعة كانوا على متن طائرة عسكرية أميركية تحطمت بشمال النرويج أمس.وكانت الطائرة، وهي من طراز (إم.في-22 أوسبري)، تشارك في تدريب عسكري لحلف شمال الأطلسي عندما سقطت بمنطقة نائية.