أخبار دولية
19 آذار 2022 - 03:52
19/03/2022 03:52:35
مقتل 4 في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية بالنرويج
مقتل 4 في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية بالنرويج
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LBCI News Lebanon
أعلنت الشرطة النرويجية وفاة أربعة كانوا على متن طائرة عسكرية أميركية تحطمت بشمال النرويج أمس.
وكانت الطائرة، وهي من طراز (إم.في-22 أوسبري)، تشارك في تدريب عسكري لحلف شمال الأطلسي عندما سقطت بمنطقة نائية.
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