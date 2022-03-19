أخبار دولية
19 آذار 2022 - 03:52
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مقتل 4 في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية بالنرويج

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مقتل 4 في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية بالنرويج
Lebanon News
أعلنت الشرطة النرويجية وفاة أربعة كانوا على متن طائرة عسكرية أميركية تحطمت بشمال النرويج أمس.
 
وكانت الطائرة، وهي من طراز (إم.في-22 أوسبري)، تشارك في تدريب عسكري لحلف شمال الأطلسي عندما سقطت بمنطقة نائية.
 
         
         
 
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