بوتين: أوكرانيا وراء "الاستفزازات السافرة" في بوتشا

أول رد فعل من الرئيس الروسي على القضية

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LBCI News Lebanon

اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، السلطات الأوكرانية بالوقوف وراء "الاستفزازات السافرة" في مدينة بوتشا حيث اكتشفت جثث مدنيين عقب انسحاب القوات الروسية منها، كما أفاد الكرملين.



وأصدر الكرملين بيانا جاء فيه: "أطلع فلاديمير بوتين أوربان على الوضع في ما يتعلق بالمحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني وقدم أيضا تقييمه المبدئي لاستفزازات نظام كييف السافرة في مدينة بوتشا.

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وهذا أول رد فعل من الرئيس الروسي على هذه القضية التي تثير استياء دوليا.

وعرض رئيس الوزراء المجري القومي بدوره على بوتين إجراء لقاء يجمع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا.



وقال في مؤتمر صحافي: "اقترحت على الرئيس بوتين إعلان وقف فوري لإطلاق النار ، وعرض عليه المجيء إلى بودابست لإجراء محادثات مع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا.