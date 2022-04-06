أخبار دولية
06 نيسان 2022 - 13:54
06/04/2022 13:54:00
ايمانويل ماكرون ومارين لوبان وجها لوجه
إليكم الصورة من باريس...
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LBCI News Lebanon
قبل 4 أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، عقد المرشحون تجمعات كبرى للدفاع عن برامجهم ولإقناع الفرنسيين بالتصويت لهم، وقد طغى على هذه التجمعات موضوع الحرب في أوكرانيا.
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