ايمانويل ماكرون ومارين لوبان وجها لوجه

إليكم الصورة من باريس...

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LBCI News Lebanon

قبل 4 أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، عقد المرشحون تجمعات كبرى للدفاع عن برامجهم ولإقناع الفرنسيين بالتصويت لهم، وقد طغى على هذه التجمعات موضوع الحرب في أوكرانيا.