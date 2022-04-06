أخبار دولية
06 نيسان 2022 - 13:54
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ايمانويل ماكرون ومارين لوبان وجها لوجه

إليكم الصورة من باريس... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانتخابات الرئاسية الفرنسية, باريس ,اوكرانيا , إليكم الصورة من باريس...
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Lebanon News
قبل 4 أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، عقد المرشحون تجمعات كبرى للدفاع عن برامجهم ولإقناع الفرنسيين بالتصويت لهم، وقد طغى على هذه التجمعات موضوع الحرب في أوكرانيا. 
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