النمسا تطرد أربعة دبلوماسيين روس

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أعلنت النمسا طرد أربعة دبلوماسيين روس بعد قرارات مماثلة اتّخذتها دول أوروبية أخرى منذ الاثنين، على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.ولفت متحدث باسم وزراء الخارجية النمسوية في بيان إلى أن وزارة الخارجية النمسوية تلغي الوضع الدبلوماسي الممنوح لثلاثة أعضاء في السفارة الروسية لدى فيينا وعضو في القنصلية الروسية العامة في سالزبورغ.وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أفعالًا لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي وهم مدعوون إلى مغادرة الأراضي في 12 نيسان كأقصى حدّ.وطردت دول أوروبية عديدة بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا واليونان، عددًا كبيرًا من الدبلوماسيين الروس منذ الاثنين.