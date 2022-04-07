أخبار دولية
07 نيسان 2022 - 08:16
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تطور سياسي يمني كبير

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Lebanon News
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يُسلّم بموجبه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل الحوثيين في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.
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