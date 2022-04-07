تطور سياسي يمني كبير

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LBCI News Lebanon

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يُسلّم بموجبه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل الحوثيين في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.