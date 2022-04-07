أخبار دولية
07 نيسان 2022 - 08:16
07/04/2022 08:16:00
تطور سياسي يمني كبير
تطور سياسي يمني كبير
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LBCI News Lebanon
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يُسلّم بموجبه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل الحوثيين في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.
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