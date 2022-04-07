أخبار دولية
07 نيسان 2022 - 13:09
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السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

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Lebanon News
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنه استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى لبنان.
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وأكّدت المملكة أهمية عودة لبنان إلى عمقه العربي متمثلا بمؤسساته وأجهزته الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبه بالاستقرار والأمان في وطنه.
 
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