كييف تتهم المجر "بمساعدة بوتين" في حربه على أوكرانيا

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اتّهمت كييف الخميس المجر "بمساعدة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، غداة تصريحات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال فيها إنه مستعدّ لشراء الغاز الروسي بالروبل، خلافًا لسائر دول الاتحاد الأوروبي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو في بيان إن "بودابست انتقلت إلى المرحلة التالية: مساعدة بوتين في مواصلة هجومه على أوكرانيا" معتبرًا أن المجر بموقفها هذا "تدمّر وحدة الاتحاد الأوروبي".وأكد أن كييف "تعتبر تصريحات المجر التي تقول فيها إنها مستعدة لشراء الغاز الروسي بالروبل بمثابة موقف غير ودّيّ ضد دولتنا"، معتبرًا أيضًا أن الاقتراح المجري تنظيم محادثات سلام روسية أوكرانية في بودابست "مثير للسخرية".وأضاف "إذا كانت المجر تريد فعلًا وضع حدّ للحرب، فهذا ما يجب أن تفعله: التوقف عن تدمير وحدة الاتحاد الأوروبي ودعم فرض عقوبات جديدة على روسيا ومساعدة أوكرانيا عسكريًا وليس خلق مصادر تمويل إضافية للماكينة العسكرية الروسية".