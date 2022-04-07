أخبار دولية 07 نيسان 2022 - 14:45 07/04/2022 14:45:25 خمسة جرحى على الأقل بهجوم في تل أبيب

خمسة جرحى على الأقل بهجوم في تل أبيب

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LBCI News Lebanon



أصيب خمسة أشخاص على الأقل، جروح أحدهم بالغة، مساء الخميس في هجوم بوسط تل أبيب، وفق ما أفاد مسعفون.



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