أخبار دولية
07 نيسان 2022 - 14:45
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خمسة جرحى على الأقل بهجوم في تل أبيب

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خمسة جرحى على الأقل بهجوم في تل أبيب
Lebanon News
     
أصيب خمسة أشخاص على الأقل، جروح أحدهم بالغة، مساء الخميس في هجوم بوسط تل أبيب، وفق ما أفاد مسعفون.
 
     
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