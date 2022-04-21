الأمم المتحدة: أكثر من 7.7 ملايين نازح داخل أوكرانيا

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LBCI News Lebanon

أعلنت الأمم المتّحدة الخميس أنّ عدد الذين نزحوا عن ديارهم داخل أوكرانيا من جرّاء الغزو الروسي لهذا البلد يزيد عن 7.7 مليون شخص، من دون احتساب أعداد أولئك الذين فرّوا من وطنهم ولجأوا إلى دول أخرى.

