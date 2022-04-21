أخبار دولية
21 نيسان 2022 - 09:22
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الأمم المتحدة: أكثر من 7.7 ملايين نازح داخل أوكرانيا

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الأمم المتحدة: أكثر من 7.7 ملايين نازح داخل أوكرانيا
Lebanon News
أعلنت الأمم المتّحدة الخميس أنّ عدد الذين نزحوا عن ديارهم داخل أوكرانيا من جرّاء الغزو الروسي لهذا البلد يزيد عن 7.7 مليون شخص، من دون احتساب أعداد أولئك الذين فرّوا من وطنهم ولجأوا إلى دول أخرى.
 
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