قادة ألمانيا والبرتغال وإسبانيا يحضّون الفرنسيين على دعم ماكرون

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حضّ قادة ألمانيا والبرتغال وإسبانيا اليوم، الفرنسيين على دعم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في مواجهة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نهاية الأسبوع الحالي.وتنطوي دعوة البلدان الثلاثة على تدخّل غير اعتيادي على الإطلاق في شؤون السياسة الداخلية لبلد عضو في الاتحاد الأوروبي.وجاء في مقالة مشتركة للمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسي الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا والأسباني بدرو سانشيز نشرتها صحيفة "لوموند" اليومية الفرنسية أن الجولة الحاسمة الأحد "ليست بالنسبة إلينا انتخابات كغيرها".وشدّد القادة الأوروبيون على أن فرنسا عليها أن "تختار بين مرشّح ديمقراطي... ومرشّحة اليمين المتطرف التي تقف علنا في صف أولئك الذين يهاجمون حريتنا وديموقراطيتنا".وأعربوا عن أملهم بأن يحسن الفرنسيون الاختيار لكي تبقى فرنسا منارة للديمقراطية.وشددوا على أن الجولة الانتخابية التي ستُجرى في 24 نيسان تتمحور أيضا حول فرنسا منارة الديمقراطية.ولفت القادة الثلاثة الى أن شخصيات شعبوية ويمينية متطرفة في كل انحاء أوروبا تعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "نموذجا ايديولوجيا وسياسيا".وشددوا على ضرورة "عدم نسيان" مواقف هؤلاء "حتى وإن حاول هؤلاء السياسيون حاليا النأي بأنفسهم عن المعتدي الروسي".وكان الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته قد اتّهم لوبن الأربعاء خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسته في الدورة الانتخابية الحاسمة بـ"التبعية للسلطة الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين" وذلك بسبب قرض مالي حصلت عليه المرشّحة اليمينية المتطرّفة من بنك روسي.وردّت لوبن بنفي هذا الاتّهام بحدّة. وأكدت أنّها أمرأة حرّة تماماً وقطعاً، ومبرّرة لجوءها إلى البنك الروسي بأنّ ما من مصرف فرنسي وافق على منحها قرضاً.