كييف ستتلقى قريبا أسلحة ثقيلة من دول أوروبا الشرقية

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كشفت وزيرة الدفاع الألمانية أن أوكرانيا ستتلقى "في الأيام المقبلة" أسلحة ثقيلة بما في ذلك دبابات قتالية من دول أوروبا الشرقية لمساعدتها في مواجهة الهجوم الروسي.وقالت كريستين لامبرخت خلال مقابلة مع قناة "ان تي في" الإخبارية للبث المستمر: "يمكن للدول أن تقدم لاوكرانيا دبابات قتالية وعربات مدرعة وغيرها من المعدات المحتملة".وأشارت الى أن هذه المعدات سيتم تسليمها "في الأيام القليلة المقبلة" في حين يقول خبراء عسكريون ان "الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين" في الحرب في أوكرانيا.وستشارك ألمانيا في هذه الإمدادات لأنها تتعهد بالتعويض عن المعدات التي ستوفرها الدول الأخرى إلى كييف.وذكرت مصادر حكومية ألمانية لوكالة فرانس برس ان تبادلا جاريا على هذا الصعيد مع سلوفينيا، مؤكدة بذلك معلومات اوردتها وسائل إعلام ألمانية.وفقًا لوسائل الاعلام سترسل يوغوسلافيا السابقة عددًا كبيرًا من دباباتها الهجومية السوفياتية T-72 إلى كييف على أن تحصل في المقابل على دبابات ألمانية من طراز "ماردير" وناقلات جند مصفحة "فوش".وقد أعطت العديد من دول حلف شمال الاطلسي الضوء الأخضر لتسليم أسلحة ثقيلة كالولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وتشيكيا وهولندا وسلوفاكيا.والثلاثاء، أعلن المستشار أولاف شولتس التزامه بمساعدة حلفاء أوروبا الشرقية في إمداد كييف بأسلحة سوفياتية الصنع يستخدمها الجيش الأوكراني من خلال استبدال المعدات التي ستقدمها، بعد تعرضه للانتقاد لرفضه القيام بذلك.وقالت الوزيرة: "تقرر كل دولة ما تستطيع تقديمه ونضمن أننا سندعمها لتجديد مخزونها حتى تتمكن دول أوروبا الشرقية من ضمان الدفاع عن أراضيها"، من دون تحديد الوقت الذي ستستغرقه عملية استبدال المعدات.